رياضة | معسكر مغلق للإسماعيلي بمدينة قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر مغلق للإسماعيلي بمدينة قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة ويدخل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، معسكرًا مغلقًا بمدينة قسنطينة إستعدادًا لملاقاة الشباب بدورى أبطال أفريقيا.

وستغادر بعثة الدراويش مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء.

ونرصد لكم تقريرًا عن تلك المدينة حسب موقع ويكيبيديا وذلك على النحو التالى …

حيث تعد ثالث أكبر المدن بعد العاصمة ووهران ولها عدة مسميات مثل مدينة الجسور المعلقة ومدينة الصخر العتيق نسبة للصخر المبنى فوقه المدينة بالإضافة إلى أم الحواضر باعتبار ان قسنطينة من أقدم المدن فى العالم وتعاقبت عليها عدة حضارات.

وتقع فى مركز الشرق الجزائرى على بعد نحو 400 كيلو متر من العاصمة.