رياضة | نجم برشلونة ينتظر الظهور الأول في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة ينتظر الظهور الأول في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جناح برشلونة، ينتظر الظهور الأول في سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء، عندما يشارك مع فريقه الكتالوني أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إنه رغم ارتداء ديمبلي لقميص برشلونة للموسم الثاني على التوالي، إلا أنه لم يسبق خوضه لأي مباراة كلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، ويبحث اليوم عن ظهوره الأول.

وأضافت الصحيفة أن ديمبلي لم يظهر مع البارسا في الكلاسيكو إلا لمدة 16 دقيقة فقط في مباراة الفريقين بالليجا خلال الدور الأول، حيث شارك في الدقيقة 74 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 3-1، قبل أن يساهم في انتهاء اللقاء بفوز الفريق الكتالوني 5-1، عن طريق صناعة هدف لأرتورو فيدال.

وتابعت الصحيفة أن ديمبلي، لم يستطع الظهور في 4 مباريات كلاسيكو أقيمت في العام الماضي، حيث أنه لم يكن قد وقع مع برشلونة، عندما خاص الأخير مباراتين أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني.

وعانى النجم الفرنسي من إصابة عضلية في مباراة الدور الأول بالليجا في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز برشلونة 3-0، بينما كان على مقاعد البدلاء في مواجهة الدور الثاني التي حسمها التعادل 2-2.

وفي مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس الملك، أصيب ديمبلي بالتواء في الكاحل ولم يتمكن من المشاركة أمام ريال مدريد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب الكامب نو.