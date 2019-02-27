رياضة | عاجل.. الإفراج عن رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت المحكمة الوطنية في إسبانيا على إطلاق سراح ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق بشكل مؤقت في قضية الفساد المزعومة في صفقة نيمار.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن المحكمة العليا في إسبانيا قررت الموافقة على إطلاق سراح روسيل رئيس نادي برشلونة بشكل مؤقت دون كفالة بعدما قضي عامين في السجن .

واضافت الصحيفة، أن المحكمة وافقت على طلب محامي روسيل بإطلاق سراحه بشكل مؤقت بعد الحبس الاحتياطي منذ مايو 2017، ولكن مع اتخاذ إجراءات احترازية.

واشارت الصحيفة، إلى أن المحكمة أجبرت روسيل على حضور كافة الجلسات القادمة مع سحب جواز السفر منه لضمان بقائه داخل إسبانيا لاستكمال المحاكمة.