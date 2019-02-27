انت الان تتابع سيد معوض عن ضحايا محطة مصر: يارب احفظ مصر وأهلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

نعى سيد معوض نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، ضحايا قطار محطة مصر علمًا بأن هيئة السكة الحديد أعلنت انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وذلك بعد أن شب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران، بينما لم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث، وتلقت غرفة نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب الحريق.

وكتب سيد معوض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "يا رب احفظ مصر وأهلها.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. رحم الله ضحايا قطار محطة مصر". يارب احفظ مصر وأهلها pic.twitter.com/8CDHu0rsAI — sayed moawad (@sayedmoawad1) February 27, 2019 وقالت مصادر وشهود عيان، من موقع