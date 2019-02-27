انت الان تتابع كلاسيكو الكأس.. ماذا ينتظرك من مباريات الأربعاء؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، حيث يحل برشلونة ضيفًا على غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بإياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانيتاجو بيرنابيو، وفي إنجلترا تستأنف مباريات الجولة الثامنة والعشرين، والتي بدأت يوم أمس، حيث تلعب اليوم العديد من المباريات النارية كعادة البطولة الأقوى محليا، الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف ليفربول المتصدر نظيره واتفورد على ملعب أنفيلد، بينما يحل وست هام ضيفًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في سباق الصراع على لقب البريميرليج.
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - كأس زايد للأندية الأبطال النجم الساحلي x المريخ - في تمام الساعة الخامسة مساء - كأس ملك إسبانيا ريال مدريد x برشلونة - في تمام الساعة العاشرة مساء - كأس إيطاليا فيورنتينا x أتلانتا - في تمام الساعة العاشرة مساء - الدوري الإنجليزي ساوثهامتون
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
- كأس ملك إسبانياريال مدريد x برشلونة - في تمام الساعة العاشرة مساء
- كأس إيطاليافيورنتينا x أتلانتا - في تمام الساعة العاشرة مساء
- الدوري الإنجليزيساوثهامتون x فولهام - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء
آرسنال x بورنموث – في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء
ليفربول x واتفورد – في تمام الساعة العاشرة مساء
كريستال بالاس x مانشستر يونايتد – في تمام الساعة العاشرة مساء
مانشستر سيتي x وست هام يونايتد – في تمام الساعة العاشرة مساء
تشيلسي x توتنهام هوتسبير – في تمام الساعة العاشرة مساء
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