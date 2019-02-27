أحداث الثلاثاء الرياضي.. تأجيل واعتذار وقائمة مفاجآت

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تأجيل مباريات الكأس.. توقيع اتحاد الكرة مع الكاف عقود استضافة كأس إفريقيا.. واعتذار أمير طعيمة عن «ما بكرهش قد الأهلي وجمهوره».. وقائمة الفراعنة شهدت غيابات وأسماء جديدة

كان يوم أمس الثلاثاء، مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، وتوقيع اتحاد الكرة مع الكاف عقود استضافة كأس إفريقيا، واعتذار أمير طعيمة عن «ما بكرهش قد الأهلي وجمهوره»، كما شهدت قائمة الفراعنة لمعسكر مارس غيابات وأسماء جديدة، وتعادل الإسماعيلي مع الجيش، وفاز المصري على إنبي، وهرب وادي دجلة من المركز الأخير، وتعيين رودجرز مديرًا فنيًا لنادي ليستر سيتي، وفوز الثعالب وسقوط وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، وفيما لي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

رسميا.. تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إذاعية لملعب 9090، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن اتحاد الكرة وصل إليه خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس بالكامل

رسميا.. تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية



أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إذاعية لملعب 9090، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن اتحاد الكرة وصل إليه خطاب رسمي من الأمن بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية.

وتمسك الأهلي بعدم لعب مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في كأس مصر، مؤكدًا أن استبدال المباراة بين الناديين من الدوري للكأس، جاء تنفيذًا لطلب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، وهو ما لم يقبله النادي الأحمر.

كما طلب الزمالك ومصر المقاصة تأجيل لقائهما المقرر له اليوم الأربعاء في كأس مصر، لتجنب إرهاق الفريقين، قبل أن يعدلا عن طلبهما في بيانات رسمية.

اتحاد الكرة يوقع مع الكاف عقود استضافة كأس إفريقيا



وقع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، عقود استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتى تنطلق فى مصر يونيو المقبل، وكان أحمد أحمد، قام يوم الخميس الماضي، بزيارة لمقر اتحاد الكرة.

وكان في استقباله هاني أبو ريدة، وأحمد شوبير نائب الرئيس وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح عضوي مجلس الإدارة، وأكد أحمد خلال الزيارة على الدور الكبير الذي يلعبه هاني أبو ريدة على مستوى الكرة الإفريقية وثقته في الاتحاد المصري وخبراته في تنظيم البطولات الكبرى.

وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب إفريقيا، بينما امتنع عضو آخر عن التصويت، في الاجتماع الذي ناقش ذلك في شهر يناير الماضي.

أمير طعيمة يعتذر عن «ما بكرهش قد الأهلي وجمهوره»



قدم الشاعر، أمير طعيمة، اعتذاره إلى جماهير النادي الأهلي، بعدما أثار جدلًا كبيرًا مساء السبت الماضي، بعد المنشور الذي هاجم من خلاله منتقديه من جمهور القلعة الحمراء، ردا على ما تعرض له من تطاول وفقًَا لوصفه، في تعليقات بعض المشجعين على منشوراته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان طعيمة قد قال إن تعليقات جمهور الأهلي على رأي فني قام بنشره كانت بعيدة عن الاحترام وهو ما دفعه للتعليق، قائلًا: «أنا حاليا مابكرهش في حياتي قد الأهلي طالما ده جمهوره، هاتقولي قلة؟ هاقولك رغم إن مافيش تعليق واحد محترم، بس حتى لو قلة يغوروا بناديهم».

غيابات وأسماء جديدة في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس



أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة خافيير أجيري، أسماء 25 لاعبًا "دوليا ومحليا"، لخوض معسكر الفريق، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمبارتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية، المحدد لها يوم 26 مارس، حيث شهدت القائمة وجود عدد كبير من اللاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز، بعد اقتناع المدير الفنى بهم، في مبارياتهم خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالى:

عمرو السولية (الأهلي)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، طارق حامد (الزمالك)، "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، علي غزال (فيرنس البرتغالي)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، علي جبر (بيراميدز).

كما ضم أجيري، كريم حافظ (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، محمد هاني (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، صلاح محسن (الأهلي)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، محمود علاء (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، عمار حمدي (الاتحاد السكندري)، مصطفى محمد (طلائع الجيش)، عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).



الإسماعيلي يتعادل مع الجيش في الدوري



تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره طلائع الجيش، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في الدوري بـ 28 نقطة، بينما يحتل الطلائع المركز التاسع فى الدورى برصيد 27 نقطة، ويتبقى للدراويش 4 مؤجلات أمام الزمالك والأهلي والجونة والمقاولون العرب.

المصري يفوز على إنبي بثلاثية ويرتقي للمربع الذهبي



في مواجهة مثيرة، حقق المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على إنبي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين، من منافسات الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده إلى 35 نقطة وارتقى إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

دجلة يهرب من المركز الأخير بثنائية في شباك النجوم



هرب نادي وادي دجلة، من المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره النجوم، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز رفع دجلة رصيده إلى 23 نقطة، وليرتقي للمركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة وهب للمركز الأخير.

رسميا.. رودجرز مديرًا فنيا لليستر سيتي



أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن تعاقده مع بريندان رودجرز، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الفرنسي كلود بويل، الذي أقيل بعد أن تعرض فريقه للهزيمة الرابعة على التوالي بملعبه كينج باور، وهي سلسلة لم يتعرض لها الفريق منذ عام 2000، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، إلى قيام رودجرز بالتوقيع على العقود امس الثلاثاء، ليصبح مدربًا للثعالب حتى شهر يونيو من عام 2022.

فوز ليستر وسقوط وولفرهامبتون في البريميرليج



فاز ليستر سيتي، على نظيره برايتون، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد كينج باور، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين مع عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها حقق هيديرسفيلد تاون فوزًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد جالفارم، سجل هدف المباراة الوحيد ستيف موني لاعب هيديرسفيلد في الدقيقة 91.

إيفرتون يقسو على كارديف بثلاثية ونيوكاسل يهزم بيرنلي



حقق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره كارديف سيتي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد كارديف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز سيجوردسون هدف التقدم للضيوف، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه، واختتم دومينيك كالفيرت ثلاثية إيفرتون.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، حقق فريق نيوكاسل الفوز على نظيره بيرنلي، بهدفين نظيفين، سجلهما فابيان شار في الدقيقة 24، وشون لونجستاف بالدقيقة 38.