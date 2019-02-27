الان تتابع الدوري السعودي: جوميس وفتحي الجبال الأفضل في فبراير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المدرب واللاعب الأفضل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر فبراير الجاري، ووقع الاختيار على المدير الفني لنادي الفتح، فتحي الجبال، كأفضل مدرب، فيما حصد الفرنسي بافتيمبي غوميس جائزة أفضل لاعب.
وتمكن الفتح تحت قيادة الجبال من حصد 9 نقاط خلال أربع مواجهات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إذ خسر أول لقاء في فبراير أمام الهلال 1-4، قبل أن يفوز على الشباب (1-0) والفيحاء (2-1) والأهلي (2-1).
ومن جانبه فرض الفرنسي بافتيمبي جوميس نفسه وبقوة في فبراير، إذ ساهم في 8 أهداف لفريقه من أصل 13 هدفاً سجلها الهلال في أربع مواجهات.
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