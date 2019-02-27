شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، انطلقت بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019.

وتقام البطولة بدعم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتنظمها حلبة FunXtrem بميدان ديراب وتستمر حتى 6 أبريل القادم، وتضم أربع فئات: الفئة العامة، وفئة الأشبال، وفئة السيدات، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا تمنعهم الإعاقة من المشاركة في البطولة.

وبهذه المناسبة قال الأمير خالد بن سلطان: «أشعر بالفخر لبدء هذا السباق الذي أتمنى أن يكون البداية الحقيقية للعديد من أبطالنا وشبابنا ضمن رياضة السيارات لما تشكله سباقات الكارتينج من قاعدة أساسية ينطلق منها الأبطال نحو العالمية»، مشيداً بالإمكانات التنظيمية المتميزة لحلبة FunXtreme وتجهيزاتها التي جعلت منها واحدة من أميز الحلبات المتخصصة في رياضة الكارتينج على مستوى المملكة والمنطقة.

وتابع قائلا: «تنبع الأهمية الحقيقية لمثل هذه السباقات من قدرتها على تعزيز وتحفيز المجتمع للمشاركة فيها وتثقيفهم بالشكل الأمثل حول ماهية وطبيعة سباقات السيارات ودورها في توجيه الشباب لممارسة هذه الرياضة في الأماكن الصحيحة وحماية الفرد والمجتمع من التصرفات السلبية التي تؤرق شوارعنا»، داعياً كل من لديه الموهبة في هذه الرياضة زيارة FunXtreme والمشاركة في البطولة واكتشاف موهبته بالشكل الأمثل.

وتسعى البطولة إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها تثقيف المجتمع برياضة السيارات، وتحفيزه على ممارسة هذه الرياضة في الأماكن المخصصة لها لضمان سلامة الفرد والمجتمع، والعمل على جذب سائقين محترفين من داخل السعودية وإتاحة الفرصة للمواهب الاحتكاك بهم وتطوير مهاراتهم، واكتشاف المواهب الوطنية والعمل على تطويرها للوصول للمنافسات العالمية، إضافة إلى تذكير المجتمع بواجبهم تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الغالية على قلوب الجميع.

من جهته، وجه المهندس عمار القاضي الرئيس التنفيذي FunXtreme الشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها المتواصل لجميع الرياضات ولرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على حرصه الدائم في الوجود بأماكن الأنشطة والفعاليات، مبيناً أن الاهتمام الجماهيري المتزايد واحد من أبرز النقاط الإيجابية التي ستساهم في تطوير رياضة الكارتينج، وأن التطور الكبير في حلبة FunXtreme جعل منها محطة مهمة لاستضافة كبرى السباقات العالمية والمحلية ودافعاً لتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة.

يذكر أن جولات البطولة تقام بدءاً من يوم (الثلاثاء) حتى يوم (الجمعة) من كل أسبوع، ويتأهل أصحاب أسرع أزمنة لجولة يوم (السبت) والتي سيتم من خلالها تحديد المتأهلين على لقب البطولة يوم 6 أبريل القادم.