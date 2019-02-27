خلفًا لتوحيد.. الأهلي يختار رئيسًا مؤقتًا لقناته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه تقرر تعيين المنتج محمد العدل قائمًا بأعمال رئيس القناة الخاصة بالقلعة الحمراء لمدة ثلاثة شهور مقبلة.

وحسب ما أكده المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن العدل سيتولى المهمة خلفًا للراحل خالد توحيد رئيس القناة السابق.

وتٌوفي خالد توحيد منذ عدة أيام ماضية، ليصبح مقعد رئيس قناة الأهلي خاليًا، حتى تم الاستقرار على العدل ليتولى المهمة بصورة مؤقتة.

ويعد العدل من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، كما ظهر في أكثر من مناسبة على القناة الخاصة بالنادي.