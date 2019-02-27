مران الأهلي.. عودة الشناوي.. تأهيل رباعي.. ولاسارتي يقود الجلسة الثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

شهد مران الأهلي اليوم الأربعاء، عودة حارس الفريق محمد الشناوي للتدريبات الجماعية، بعدما تعافى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة.

الشناوي كان قد غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري أمام الجونة بسبب الإصابة حيث اكتفى بخوض أداء تدريبات تأهيلية.

تدريبات الأهلي شهدت أيضًا عودة محمود وحيد للتدريبات الجماعية بعدما غاب مؤخرًا بسبب تعرضه لنزلة برد.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن الرباعي حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب وعمرو جمال واصلوا خوض برنامجهم التأهيلي تمهيدًا لاستعادتهم في الفترة المقبلة.

وكان عاشور اشتكى من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية ليخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، أما عمر جمال فكان قد تعرض لشد في العضلة الأمامية خلال التدريبات..

في المقابل، كان وليد سليمان تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة الجزائري ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل، حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء.

لاسارتي تحدث مع لاعبيه عن الإيجابيات والسلبيات في مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة.

وعقد لاسارتي أيضًا جلسة مع الثلاثي خالد محمود طبيب الفريق وسباستيان مدرب الفريق واليخاندرو مدرب الأحمال، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين وتأهيل اللاعبين من خلال الجلسة التي جمعتهم بطبيب الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بتروجيت يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.