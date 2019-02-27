قبل مواجهة الأهلي.. أحداث شغب تتسبب في إغلاق ملعب فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

قررت إدارة ملعب الشهداء في الكونغو الديمقراطية، إغلاق الملعب أمام استضافة المباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فيتا كلوب مع سانت إيلوي لوبوبو بالدوري المحلي.

ملعب الشهداء شهد أعمال شغب من جماهير فيتا كلوب خلال المواجهة، مما أدى إلى العديد من الخسائر المالية في مدرجات الملعب تحديدًا.

وقالت إدارة الملعب في بيان رسمي: "نواصل دفع ثمن أحداث الشغب التي تتسبب فيها الجماهير ذوي النوايا السيئة، وهو ما تكرر في مباريات ماضية تخص الدوري الكونغولي، ولذلك سيتم إغلاق الملعب لتحديد حجم الخسائر وإصلاحها".

وقررت إدارة الملعب إغلاقه خلال الفترة الحالية لإحصاء الخسائر وإصلاحها، قبل أقل من إسبوعين على مواجهة فيتا كلوب مع الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وسيحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب يوم 9 مارس القادم، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الاهلي كان قد تفوق على فيتا كلوب في مباراة الجولة الأولى بهدفين نظيفين، بينما يحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة لمواصلة مشواره نحو التأهل لدور الثمانية الأفريقي.