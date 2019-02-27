صلاح: الفوز بالبريميرليج مهم.. وهذا هو المركز المُفضل لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأهم بالنسبة له من تحقيق الأرقام القياسية مع الريدز.

ويستعد ليفربول لاستضافة فريق واتفورد على ملعب "أنفيلد" مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليج.

وإذا تمكن صلاح من التسجيل أمام واتفورد في مباراة اليوم، سيصل إلى الهدف رقم 50 مع الريدز، وسيصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع نادٍ واحد.

وعن الوصول إلى ذلك الرقم القياسي قال صلاح: "من الجيد أن أصل إلى 50، 51 و52 هدفًا مع الريدز، فأنا دائما أدفع نفسي لتسجيل المزيد من الأهداف وتقديم أداء أفضل".

وأضاف صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "بالطبع تحقيق الأرقام القياسية أمر جيد، ولكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وبسؤاله عن المركز المفضل بالنسبة له: "لقد لعبت كثيرًا هذا الموسم كمهاجم، لكني ألعب أيضًا كجناح وأحرز أثناء التواجد بهذا المركز العديد من الأهداف".

وأردف: "أنا لا أحب أن أصف نفسي كمهاجم صريح بسبب أسلوبي في اللعب الذي لا يميل إلى الاحتفاظ بالكرة والاعتماد على القوة الجسدية".

وتابع صلاح: "المهاجم يجب أن يتواجد أكثر في العمق للحصول على الكرة وتجاوز اللاعبين، ولكن أنا ألعب بشكل مختلف عندما أتواجد في هذا المركز".

وواصل الملك المصري: "أحاول دائمًا مساعدة ليفربول في تسجيل الأهداف، وحتى الآن ما زلت واحدًا من أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأنا سعيد بذلك".

وعن المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب البريميرليج، رد صلاح: "لا يمكنك أن تنسى توتنهام لأنهم ينافسون أيضاً، هم خلفنا بفارق 6 نقاط وهم يمتلكون فريقاً رائعاً ويقدمون أداءً رائعاً هذا الموسم".

وتابع: "نحن نريد الفوز بالبريميرليج، لأنه أمر كبير بالنسبة للنادي وللمدينة بأكملها، وللجماهير في أي مكان، ولكن يجب علينا الفوز بالمباريات القادمة لدينا نحن الآن على رأس الجدول، ويجب علينا أن نهدأ ونلعب كرة القدم".

وأتم صلاح: "أمامنا أسبوع كبير سنخوض خلاله 3 مباريات في 8 أيام، وإذا حققنا نتائج جيدة فيها سنظل على قمة الترتيب، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، خاصة أنه سيظل أمامنا 9 مباريات فقط لحسم اللقب".

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفاً خلال هذا الموسم مع الريدز، في 36 مباراة لعبها بجميع المسابقات.