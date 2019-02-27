التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو في وقت سابق من الشهر الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المتوقع أن يغيب عن تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم ماركوس يورنتي بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إيسكو.

على الجانب الآخر يفتقد برشلونة جهود كل من توماس فيرمايلين، رافينيا، موريللو، كيفين بواتينج، توديبو، سامبر.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة اليوم:

ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: فاران، راموس، كارفخال، مارسيلو

الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

وفي الهجوم: بنزيما، فينسيوس، فاسكيز (بيل)

برشلونة

حراسة المرمى: مارك اندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو

وفي الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي