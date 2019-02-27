رياضة | مارتن لاسارتي يجتمع بطبيب الأهلي .. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يجتمع بطبيب الأهلي .. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاجتماع مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء فى حضور كل من سباستيان مدرب الفريق وأليخاندرو مدرب الأحمال .

وحرص أعضاء الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على الاطمئنان على حالة المصابين وتأهيل اللاعبين من خلال الجلسة التي جمعتهم بطبيب الفريق .

كما واصل محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق التدريبات التأهيلية لمدافع الأهلي، والذي ينفذ برنامجا تأهيليا للانتظام في التدريبات الجماعية.

ويغيب نجيب عن المشاركة مع الفريق منذ منتصف سبتمبر الماضي، بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة.

كما أدى الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، فيما يعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وينفذ الثنائي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة والانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد السلام في إذار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.