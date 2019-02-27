رياضة | لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي.. وفقرة بدنية في التدريبات

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الأربعاء، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطلب لاسارتي من لاعبيه مواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، والاستمرار في الضغط على فرق الصدارة.

كما طلب لاسارتي من لاعبيه ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية.