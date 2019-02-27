رياضة | بيريز يجهز 3 صفقات من العيار الثقيل لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يجهز 3 صفقات من العيار الثقيل لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع المزيد من الصفقات الشابة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس ريال مدريد يراقب 3 مواهب في الدوري الألماني استعداداً للتعاقد مع أحدها في الصيف المقبل.

واضاف الموقع، ان ريال مدريد يتابع عن كثب لمهاجم بوروسيا دورتموند سانشو البالغ من العمر 18 عاما، والذي يتصف بالسرعة والمهارة والقدرة الفائقة على التهديف وقد تبلغ قيمة الصفقة 120 مليون يورو.

وتابع الموقع، أن الصفقة الثانية التي يراقبها ريال مدريد هو اللاعب أكسيل زاجادو صاحب الـ19 عاما، مدافع فريق بوروسيا دورتموند.

أما الموهوب الثالث فهو كاي هافرتز لاعب فريق باير ليفركوزن البالغ من العمر 20 عاما، ويشغل مركز صانع الألعاب وقد تبلغ الصفقة قيمتها 55 مليون يورو.

وبالإضافة للثلاثي المذكور، يسعي ريال مدريد لاستعادة المغربي أشرف حكيمي من بوروسيا دورتموند عقب نهاية إعارته.