رياضة | بقيادة فنية جديدة.. البلدية يواجه كفر الشيخ بالممتاز ب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيادة فنية جديدة.. البلدية يواجه كفر الشيخ بالممتاز ب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق بلدية المحلة بقيادة محمود نبيل 'رامبو' المدير الفني الجديد، نظيره كفر الشيخ الذي يقوده اشرف طلحة فنيا، في مباراة كتاب مفتوح ل "رامبو" الذي سبق له الإدارة الفني لكفر الشيخ، قبل تقديم استقالته بعد الهزيمة من فريق طنطا.

تقام المباراة غدا الخميس بالجولة 20 من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، علي ملعب بلدية المحلة في الثانية والنصف عصرا.

يدخل الفريق المحلاوي المباراة في المركز السادس برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن طنطا المتصدر، وذلك بعد تعادله سلبيا مع الجزيرة بالجولة المقبلة، وهو الأمر الذي دفع احمد العجوز المدير الفني السابق لتقديم استقالته.

ويقود البلدية جهاز جديد مكون من نبيل محمود مديرا فنيا، ويعاونه حمادة علوي مديرا للكرة، وعبدالحميد ابراهيم مدرب عام، وباسم وجدي مدرب مساعد، ومحمد نسيم مدرب حراس مرمي.

بينما يحتل كفر الشيخ المركز ال11 برصيد 19 نقطة، وتلقي هزيمة بالجولة الماضية من فريق الحمام بهدف نظيف، وخاض الفريق 19 مشاركة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 3، وتلقي الهزيمة في 8 مبارايات، سجل 19 هدفا، وسكن مرماه 22 هدفا.

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة اللقاء بالدور الأول.