رياضة | الأهلي والاتحاد يبحثان عن مصالحة الجماهير في قمة "جدة" بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والاتحاد يبحثان عن مصالحة الجماهير في قمة "جدة" بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيخوض الاتحاد والأهلي قمة جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بهدف واحد هو التخلص من الأحزان ومصالحة المشجعين المحبطين، لكن وسط ظروف متباينة تماماً بين قطبي المدينة.

لا يزال الاتحاد يبحث عن أول انتصار في الدوري في مدينة جدة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتذوق طعم الفوز ثلاث مرات فقط في 21 مباراة، وكلها خارج الأرض أمام الباطن والقادسية والوحدة.

وأسفر ذلك عن وجود الاتحاد في موقف محرج باحتلال المركز 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، قبل 9 جولات على الوصول إلى خط النهاية.

وقررت إدارة الاتحاد الأحد الماضي إقالة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، وتعيين مدربه السابق خوسيه لويس سييرا الذي سيجد نفسه في اختبار صعب مع بداية العودة إلى قيادة الفريق.

وكان الاتحاد خسر 0-2 على أرضه في إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف باسم الجوهرة المشعة، أمام غريمه الهلال المتصدر في مباراة قمة أخرى الخميس الماضي، بينما حقق انتصاره الأخير أمام الوحدة في 4 فبراير .

ويبدو موقف الأهلي أفضل كثيراً في جدول الترتيب، لكنه يعاني أيضاً من مرحلة اهتزاز كبير وتراجع في الأداء الفني وسط غضب من المشجعين.

وخسر الأهلي في آخر جولتين أمام النصر والفتح، ليتراجع إلى المركز 5 برصيد 36 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال بعد 21 جولة.

وتنحصر آمال الأهلي على مصالحة المشجعين وتحسين ترتيبه في الجدول، إضافة إلى محاولة حصد لقب كأس العرب للأندية الأبطال حيث سيواجه الهلال في الدور نصف النهائي.

ونجا الأهلي بصعوبة من الخروج من دور الثمانية لكأس العرب، بعد التأخر بهدف على أرضه أمام الوصل الإماراتي الإثنين الماضي، وفاز 2-1 ليتفوق 4-3 في مجموع المباراتين.

وأجرى الأهلي أيضاً تغييراً في جهازه الفني، وأقال المدرب الأرجنتيني بابلو جيدي هذا الشهر، رغم تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية وتعاقد مع المخضرم خورخي فوساتي الذي سيكون في حاجة إلى تحسين النتائج لينال فرصة الاستمرار في منصبه الموسم المقبل.

وقبل انطلاق قمة جدة سيكون الهلال قد واجه الفيصلي بحثاً عن تحقيق فوزه السادس على التوالي، وقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري.

ويملك الهلال 52 نقطة ويتقدم 7 نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي سيواجه الشباب ثالث الترتيب برصيد 40 نقطة غداً الخميس.

وفاز النصر في آخر 3 مباريات، كما يعيش الشباب حالة فنية جيدة وفاز في آخر جولتين وسيحاول مواصلة النتائج الإيجابية لانتزاع المركز الثاني على الأقل.