اونلاين | yalla shoot.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

yalla shoot.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

في قمة مثيرة يترقبها كل عشاق كرة القدم في العالم، ينطلق كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في العاشرة مساءا اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-2019، في مباراة مليئة بالمتعة والإثارة الكروية، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا اليوم الأربعاء 27-2-2019.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

يدخل الفريق الكاتالوني برشلونة مباراة اليوم وهو قادم من فوزً مهم أمام فريق إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين وبنفس نتيجة الدور الأول، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 25 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 17 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم:

الفريق الملكي أيضا هو الأخر فاز في أخر مبارياته على ليفانتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ25 ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب عند النقطة 48، فبعد أن خاض الملكي 25مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 15 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو، يلاشوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

رابط مجاني مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للكلاسيك، ولن يقوم سولاري بتغيير الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ وصوله، لكنه سيدفع بكيلور نافاس الحارس المُفضل له في لقاءات الكأس بدلاً من الأساسي كورتوا، وسيتواجد أمامه مارسيلو وراموس وفاران وكارباخال، وسيتكون الوسط من الثلاثي كروس وكاسيميرو ومودريتش، أما الهجوم فسيتواجد به فينيسيوس وبنزيمه وفاسكيز، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

كلاسيكو الارض مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

سيغيب عن برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد الثنائي رافينيا وتوماس فيرمايلين بداعي الإصابة، بينما استعاد الفريق كلا من الحارس البديل ياسبر سيليسين وآرتور ، وسيبدأ فالفيردي بنفس طريقته المعتادة، وسيدفع بحارسه الأساسي تير شتيجن، وأمامه سيتواجد الرباعي سيميدو وبيكيه وأومتيتي وألبا، وسيكون بديل آرتور في الوسط هو فيدال الذي سيتواجد بجانب بوسكيتس وراكيتيتش، أما الهجوم فسيتكون من ميسي وسواريز وديمبيلي، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة.