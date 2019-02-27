انت الان تتابع تفاصيل خبر نجوم السد القطري يكرّمون 4 أطفال.. ما قصتهم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 11:28 صباحاً - كرّم نادي السد القطري مشجعيه الصغار، الذين ساندوه أمام الغريم التقليدي الريان في "كلاسيكو" الكرة القطرية، الذي أقيم السبت الماضي، ضمن لقاءات الجولة الـ17 من "دوري نجوم QNB" لكرة القدم.

وحرص لاعبو "الزعيم" على تكريم أبناء المشجع السداوي "عبد العزيز السعدي"، الذين ظهروا في لقطات تلفازية وهم في مدرجات استاد "جاسم بن حمد"، يساندون السد أمام "الرهيب" في قمة المرحلة الـ17 من الدوري القطري.

ومنح لاعبو السد وعلى رأسهم القائد حسن الهيدوس الأطفال الصغار قميص الفريق الأول، إضافة إلى بعض الهدايا، كما التقطوا صوراً تذكارية معهم بصحبة الجهازين الفني والإداري بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ تقديراً لمؤازرتهم ومساندتهم في "كلاسيكو قطر".

وسحق السد غريمه المُلقب بـ"الرهيب" برباعية نظيفة، ليبتعد في صدارة ترتيب البطولة القطرية برصيد 44 نقطة، متقدماً بـ4 نقاط عن ملاحقه المباشر الدحيل، الذي سقط بفخ التعادل أمام التعادل في الجولة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن السد يُعد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بإجمالي 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.