شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. توأم ميسي الروحي أمام فرصة ذهبية للتألق والان مع التفاصيل

الخليج 365- ينتظر عشاق الكرة حول العالم اليوم الأربعاء مشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض والتي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الكامب نو ليملك المرينجي أفضلية طفيفة جداً عن رفقاء ليونيل ميسي من أجل الوصول إلى نهائي البطولة الغائبة عن خزائن الملكي خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وكانت السنوات العشر الأخيرة قد شهدت بعض المواجهات والصدامات بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك ولم ينجح أي من تشكيلة برشلونة الحالية في أن يدون أهداف بإستثناء توأم ميسي الروحي الاسباني جوردي ألبا وفي التقرير التالي نشر لكم أبرز المهارات التي يتوفر عليها واحد من أفضل الأجنحة اليسرى في العالم.

ويعتبر جوردي ألبا واحد من أقوى الأسلحة التي يرتكز عليها الاسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة من أجل حسم موقعة نصف نهائي الكأس من أجل الوصول للمشهد الختامي حيث يعتبر ألبا من أفضل صانعي الأهداف للبولجا صاحب الرقم القياسي في التسجيل بشباك مدريد برصيد 26 هدفاً.

وخلال منافسات الموسم الجاري تمكن جوردي ألبا من صناعة خمسة أهداف من أصل أربعة عشر هدفاً لميسي وخلال الخمسة مباريات الأخيرة فقط تمكن اللاعب الأسباني من تمرير ثلاثة أهداف لميسي في بطولتي كأس ملك إسبانيا والليجا.

وتوضح لكم الأرقام التي ذكرناها أعلاه أن ألبا يعتبر توأم ميسي الروحي وملهمه من الناحية اليسرى التي قد تشكل عبء كبير على الظهير الأيمن داني كارفخال ليجد سانتياجو سولاري المدير الفني للمرينجي نفسه في مأزق حول الطريقة المثلى التي تمكنه من إيقاف غارات هذه الجبهة.

وخلال كلاسيكو موسم 2016-2017 الدور الثاني تمكن البا من صناعة الهدف الثالث لبرشلونة في شباك الملكي في الوقت القاتل الأمر الذي مكن برشلونة من حسم مباراة دراماتيكية نارية ظن الجميع أنها إنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لكن ميسي وتوأمه كان لهما رأي آخر.

ليبقى السؤال ظاهر جلياً هل يقدر البا على مساعدة توأمه الروحي في قيادة برشلونة لنهائي كأس الملك أم أن كارفخال له رأي آخر ؟