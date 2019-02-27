شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. سلسلة عداء تاريخي بين برشلونة وريال مدريد "زجاجات المياة " الأبرز والان مع التفاصيل

الخليج 365- يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم كلاسيكو الأرض الذي يجمع بين برشلونة ريال مدريد على ملعب السانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن إنتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب كامب نو يوم 6 فبراير.

وفيما يخص الأشخاص عشاق الكلاسيكو فإنهم يستمتعون بالأداء الرائع على أرضية الملعب والأهازيج التي تقوم بها الجماهير في المدرجات لكن الصورة يجب أن تكتمل عن طريق إلقاء النظرة حول الوجبة القبيح الخاص بمواجهات القطبين الكبيرين في إسبانيا.

وفي التقرير التالي يرصد لكم الخليج 365 واحدة من أبرز الوقائع المثيرة التي شهدتها مباريات الكلاسيكو قبل 51 عاماً وحتى الآن.

العام 1968 شهد وصول برشلونة وريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو بعد فوز الملكي على فريق نادي سيلتا فيجو في الوقت الذي نجح فيه البلوجرانا في عبور عقبة أتلتيكو مدريد.

الأزمة تم إفتعالها مع تولي أنطونيو ريجون لإدارة المباراة تحكيمياً حيث إتهمه جمهور ريال مدريد بالتحيز إلى برشلونة خاصةً وأنه تم تعيينه لإدارة ثلاثة عشر مباراة لبرشلونة من أصل ثلاثين في الموسم بما فيهم مباراة البلوجرانا وقطب مدريد الثاني أتلتيكو في الدوري نصف النهائي وكان سبباً في تأهل الفريق.

ولم تقوم لجنة الحكام وقتها بأي رد فعل تجاه الإعتراضات التي لم تلقى أي صدى واسع لتقام المباراة ويقودها تحكيمياً ريجون وحضرها أكثر من 100 ألف مشجع لكن بداية المباراة لم تكن على ما يرام حيث سجل مدافع الريال زنزونيني هدف بالخطأ في مرمى فريقه ريال مدريد من خطأ كارثي.

وبعد الهدف حدث ما لا يحمد عقباه حيث طالبت الجماهير المدريدية الموجودة في ملعب سانتياجو بيرنابيو بإحتساب ركلتي جزاء لسيرينيا وفاريلا لتخرج بعد ذلك مظاهرات غاضبة من الحكم وإتهموه وقتها بتعمد قياده برشلونة للحصول على اللقب.

ولم تتحمل الجماهير المدريدية رؤية المنافس اللدود والتقليدي يرفع الكأس في معقلهم وإنهالوا بإلقاء زجاجات فارغة على اللاعبين وحكم المباراة في مشهد صعب للغاية ليتم بعدها حظر دخول الزجاجات إلى الملاعب الإسبانية تفادياً لحدوث تلك الكارثة من جديد.

وفي العام 2007 أطلق ريجون تصريحات صحفية بخصوص المباراة وأكد أنه لم يكن يفضل برشلونة كما زعمت جماهير ريال مدريد لكن بعد ما حدث في نهائي العام 1968 أصبحت من أشد أعداء المرينجي بل وأكثر كرهاً لهم من جماهير البلوجرانا.

وأضاف ريجون الذي توفي بعد عامين من إطلاقه تلك التصريحات بعامين وبالتحديد في العام 2009 أنه وبعد نهاية المباراة عرفت فقط أن الريال يتوفر على قوة ونفوذ لا توجد لدى أي فريق بالعالم خاصةً وأن ركلتي الجزاء لم يستحقهما الفريق بسبب خداع الثنائي سيرنيا وأمانشيو لي وتظاهرهم بالسقوط على أرضية الملعب.

1993 برشلونة يأخذ بالثأر

وبعد 25 عاماً من موقعة الزجاجات الفارغة وبالتحديد في العام 1993 حصل برشلونة على الإنتقام وأخذ بالثأر كان ذلك في إياب كأس السوبر الإسباني حيث نجح ريال مدريد في الحصول على اللقب في الكامب نو بعد التعادل بهدف لكل فريق مستغلاً فوزه ذهاباً على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وفور نهاية المباراة تفاجئ نجوم الملكي بوابل من الزجاجات فوقهم بعد إطلاق صافرة النهاية الأمر الذي أجبر لاعبوا المرينجي على تسلم الكأس في غرف خلع الملابس وذلك من أجل إنقاذ اللاعبين من غضب الجماهير الكاتلونية الموجودة في ملعب المباراة.