شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. الظهير الأيسر صداع في رأس سولاري والان مع التفاصيل

الخليج 365- ريال مدريد وبرشلونة واحدة من الصراعات التاريخية التي تجمع قطبي الكرة الأسبانية وادئماً ما تكون تلك المباراة بعيده عن أي نوع من أنواع التوقعات خاصةً وأنها تتوفر على حسابات خاصة حتى وإن كان فريق يتفوق على منافسه طوال أحداث الموسم.

ويتجدد اللقاء يوم بين الفريقين الأربعاء على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحسم تذكره التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليبقى الصراع مفتوح على مصراعيه حول هوية المتأهل.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على مشكلة الظهير الأيسر التي يعاني منها ريال مدريد وتعتبر ورطة سولاري الحقيقة التي يرغب في التغلب عليها لحسم الكلاسيكو

ويعاني مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد من تراجع كبير في المستوى حيث دائماً ما تتلقى شباك البلجيكي تيبوا كورتوا أهدافاً بسبب التغطية العكسية التي يغفلها البرازيلي بالإضافة إلى الأخطاء التي يقوم بها وتمكن المهاجمين من الوصول للمرمى المدريدي بسرعة فائقة.

وكان مارسيلو قد تعرض لإنتقادات واسعة من الجماهير خاصةً وأن بريقه دق ذهب أدراج الرياح الأمر الذي جعل بعض المصادر الصحفية تتحدث عن رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل لمرافقه صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في الوقت الذي ذهبت فيه بعض الجماهير لتؤكد أن هدف برشلونة في الذهاب مسؤولية مارسيلو بمفرده والسبب في ذلك أنه لم يرجع لتأديه التغطية الدفاعية الخاصة به مع زملائه خلال الهجمة المرتدة التي وصلت إلى مواطنه مالكو ووضعها في المرمى المدريدي.

ويبقى سولاري في ورطة كبيرة من حيث إختيار اللاعب الذي سيشغل مركز الظهير الأيسر في مباراة برشلونة بين مارسيلو وسيرجيو ريجيلون الذي ظهر بمستويات رائعة مع المدرب الأرجنتيني منذ تعيينه على رأس القيادة الفنية للمرينجي.

ومن الأمور التي قد تؤدي إلى تفضيل سولاري لريجيلون على سولاري الناحية الدفاعية التي يتميز فيها الأخير لكن البرازيلي يتفوق في الناحية الهجومية سواء في التصويبات القوية أو العرضيات المتقنة على رأس كريم بنزيما أو سيرجيو راموس في الركنيات.

ويخشى سولاري أن يبدأ بمارسيلو ويخطأ فتصب جماهير الريال جم غضبها عليه وتتأثر الناحية الدفاعية للفريق بسبب سرعة نيلسون سيميدو من الناحية اليمنى وليونيل ميسي على الجناح في الوقت الذي لا يريد فيه سولاري أن يبدأ بريجيلون اساسي بسبب خبرته القليلة وعدم خوضه مباريات كبيرة من قبل.

فهل ستكون الجبهة اليسرى بوابة لعبور برشلونة إلى الدور النهائي أم أن مارسيلو له رأي آخر وسيظهر بمظهر مغاير ؟ الإجابة بعد اللقاء.