شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. المواسم المزدوجة تشهد نتائج متكافئة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستعد عشاق الكرة حول العالم الاربعاء إلى متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

في الوقت الذي ستقام فيه مباراة ثانية للكلاسيكو يوم الثاني من شهر مارس على نفس الملعب وذلك لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

وكانت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب الكامب نو قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

في الوقت الذي إكتسح فيه برشلونة غريمه اللدود والتقليدي فريق نادي ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الدور الاول بالليجا الإسبانية على ملعب الكامب نو.

وفي التقرير التالي ننشر لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري كأس الملك معاً في نفس الموسم والنتائج التي تحققت في تلك المباريات

موسم 2010 – 2011

وبالنظر إلى آخر ثمانية مواسم بداية من موسم 2010 – 2011 فإن المواجهات التي جمعت برشلونة والريال شهدت نتائج متكافئة بين الفريقين حيث تقابل المرينجي والبلوجرانا في نهائي كأس الملك 2011 على ملعب الميستايا وإنتهى اللقاء بفوز الريال بهدف البرتغالي كريسيانو رونالدو.

وفي نفس الموسم تواجه برشلونة والريال في الليجا مرتين المرة الأولى حقق فيها برشلونة فوز كاسح بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب الكامب نو سجلهم تشافي هيرنانديز وبيدرو رودريجيز وجيفرين سواريز وديفيد فيا "هدفين" في الوقت الذي فشل فيه ريال مدريد في إستعاده هيبته وإنتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1.

موسم 2011 – 2012

وفي الموسم التالي تواجه ريال مدريد وبرشلونة في دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ونجح برشلونة في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد أن حقق الفوز ذهاباً في سانتياجو بيرنابيو بهدفين مقابل هدف واحد وإنتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي على ملعب كامب نو 2-2.

ولحساب مباريات الليجا إنتهت مباراة الدور الأول بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف لينجح الريال في الأخذ بالثأر في مباراة الدور الثاني على ملعب الكامب نو بهدفين مقابل هدف.

موسم 2012 – 2013

وفي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم تواجه ريال مدريد وبرشلونة في الدور نصف النهائي وإنتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في البرنابيو ونجح رفقاء كريستيانو رونالدو في الوفز بالكامب نو 3-1 إياباً ليصل الفريق إلى المباراة النهائية.

ولحساب مباريات الليجا في نفس الموسم إنتهى لقاء الدور الأول على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي 2-2 قبل أن يتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز في السانتياجو بيرنابيو 2-1 لحساب مباريات الدور الثاني.

موسم 2013 – 2014

وصل ريال مدريد وبرشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وحسمه المرينيجي بهدفين مقابل هدف وقعهم الويليزي جاريث بيل والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وتواجه الفريقان في الليجا ونجح برشلونة في الفوز بلقائي الدور الأول والدور الثاني بهدفين مقابل هدف على الكامب نو وأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب البرنابيو.

فهل يحقق برشلونة فوزه الثاني في مواجهة ريال مدريد الثالثة هذا الموسم والترشح لنهائي كأس الملك أم سيكون لريال مدريد رأي آخر ؟