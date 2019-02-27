شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. تبخر حلم الطفولة والإصطدام بالواقعية أصبح أمر واقع والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام الاربعاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

مخطئ من يظن أن إنتماء الاعبين أبدي ولا يتغير حيث أنه من الممكن أن تختلف الأهداف وتتنوع الدوافع على حسب المغريات كما أن الطموح من الوارد أن يتغير ليس بسبب الأموال فقط بل عدم توافر البدائل قد يلعب دوراً.

ويتعين على نجوم الفريين قبل الموعد المرتقب أن يتناسى كل منهم الأحلام التي كانت تراوده في الماضي ويتغلب على حلم الطفولة من أجل الدفاع عن الألوان التي يلعب بها الآن.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع السعودية نيوز أبرز ستة لاعبين أعلنوا من قبل رغبتهم في الإنتقال إلى أحد القطبين الإسبانيين قبل أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويجدوا أنفسهم في صفوف الغريم المنافس.

الأمير لوكا

أول لاعب في قائمة اللاعبين الراغبين في الإنتقال إلى المنافس هو لوكا مودريتش واحد من ابرز الأعمدة التي يعتمد عليها سانتياجو سولاري في تشكيلة المرينجي ونجح في قيادة الفريق الموسم الماضي إلى تحقيق اربعة ألقاب قادته إلى الحصول على أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا بالإضافة إلى جائزة ذا بيست.

وإنتقل مودريتش من توتنهام إلى ريال مدريد في شتاء العام 2012 على الرغم من أنه لم يكن يفضل الإنتقال للمرينجي من قبل وكان معروف عنه عشقه لبرشلونة في فتره الطفولة حيث ظهر في أكثر من مناسبة وهو يرتدي قميص البلوجرانا ليصرح في بعض اللقاءات التلفزيونية علناً أنه فخور بإهتمام برشلونة به.

توقيع أسطورة برشلونة حلمه

ثاني اللاعبين الذين لطالما صرحوا أن أقصى طموحه الحصول على توقيع ليونيل ميسي لاعب برشلونة هو داني سيبايوس الذي إنتقل من صفوف نادي ريال بيتيس إلى ريال مدريد في صيف العام 2017 ليصبح لزاماً عليه أن يطوي صفحة الماضي وتبقى تصريحاته عالقة في الذاكرة فقط.

ساحر الريال المنبوذ

إنتقل فرانشيسكو إيسكو إلى الريال في صيف العام 2013 قادماً من صفوف فريق نادي مالاجا ولو كان يعلم أن الأمور ستسير معه هكذا في الريال ويتم إستبعاده من المباريات كما يحدث حالياً لتمسك بحلم الطفولة الذي لطالما راوده وهو اللعب لصفوف برشلونة.

وفور ظهور اللاعب على الساحة العالمية عبر بوابة نادي فالنسيا لم يخف على أحد أنه من عشاق برشلونة وأثبت ذلك وظهر جلياً بعدما أطلق على كلبه إسم ميسي إلا أنه لم يجد إهتمام من جانب إدارة البلوجرانا لينتقل قبل ستة أعوام إلى الغريم التقليدي واللدود قبل أن يصبح منبوذ في عهد الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

موهبة المرينجي الجديدة

وكان ريال مدريد قد أعلن في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية التعاقد مع إبراهيما دياز لاعب مانشستر سيتي والذي أكد أن حلمه كان اللعب لريال مدريد لكنه يبدو أن تناسى مقطع الفيديو الذي قام بتصويره قبل تسعة سنوات وهو بعمر عشرة أعوام وأكد أنه من عشاق برشلونة ويعتبر الارجنتيني ليونيل ميسي قدوه له.

خليفة الدون

رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه السابق ريال مدريد وإتجه صوب فريق نادي يوفنتتوس الإيطالي من أجل خوض تجربة إحترافية جديدة وقرر الأسباني ماركو أسينسيو أن يسير على نهجه ويستغل رحيل الدون من أجل أن يصبح نجم المرينجي الأول.

لكن أسينسيو شأنه شأن دياز من الممكن أن يكون قد تناسى أنه صرح في أكثر من مناسبة حبه لبرشلونة منذ أن كان شاب في صفوف فريق نادي مايوركا وكان قريب من التوقيع للعب مع ميسي في نفس الفريق لكن الإنتقالات قد تعثرت ، وسبق وأن غرد أسينسيو على حسابه عبر تويتر أن برشلونة نادي عظيم لكن مفاوضات الريال غيرت رأيه.

الغاني مفاجأة سوق الإنتقالات الشتوية

فاجأت إدارة برشلونة العالم ووقعت مع الغاني كيفن برنس بواتينج لاعب ساسولو الايطالي مقابل ثمانية مليون يورو على سبيل الإعارة لكن صاحب ال31 أعن سابقاً أنه لا يفضل البارسا ويرغب في اللعب للمرينجي ويعشق أصحاب الفانلة الحمراء لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن ليجد نفسة وسط البلوجرانا.

فمن من هولاء الستة لاعبين قادر على نسيان أحلام الماضي وقيادة فريقه الحالي وليس فريق الطفولة للوصول لنهائي كأس الملك ؟ الإجابة ستكون بعد المباراة.