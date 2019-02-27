شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. ميسي سلاح برشلونة الفتاك وبنزيما أمل مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتجه أنظار عشاق الكرة حول العالم الاربعاء صوب ملعب سانتياجو بيرنابيو حيث تقام مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بين برشلونة وريال مدريد في الوقت الذي ترك فيه الفريقان الباب مفتوح على مصراعيه أمام كل الإحتمالات بعد نهاية مباراة الذهاب في الكامب نو بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويطمح برشلونة في الوصول إلى النهائي الخامس له توالياً في بطولة كأس ملك إسبانيا والنهائي رقم 41 في تاريخ أبناء فالفيردي بالبطولة.

في الوقت الذي يطمح فيه فريق نادي ريال مدريد بالتأهل إلى النهائي وإقصاء برشلونة حامل اللقب في السنوات الأربعة الأخيرة خاصةً وأن الفريق لم يذق طعم الفوز بلقب الكأس منذ خمسة سنوات.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز الأسلحة الهجومية التي يتوفر عليها الفريقين والأرقام التي حققها كلاً منهم في الموسم الجاري

أسلحة برشلونة الهجومية

ليونيل ميسي

الأرقام وحدها لن تحدد هوية الفريق المتأهل إلى نهائي الكأس خاصةً مع وجود تفاوت ملحوظ في القوى الهجومية بالفريقين ففي برشلونة يحل الأرجنتيني ليونيل ميسي كواحد من أفضل المهاجمين في العالم بل وأكثرهم فاعلية حيث نجح البرغوث في تسجيل 30 هدفاً خلال 31 مباراة لعبها في جميع البطولات.

لويس سواريز

وعلى الرغم من المستوى السيء الذي يقدمه لويس سواريز خلال المباريات الأخيرة إلا أنه يعتبر قوة لا يستهان بها في صفوف البلوجرانا حيث نجح البيستوليرو في تسجيل 16 هدفاً خلال 33 مباراة خاضها في جميع البطولات مع برشلونة آخرها في شباك إشبيلية بالليجا.

عثمان ديمبلي

ثالث العناصر الهجومية التي ستحدد مصير برشلونة في كلاسيكو الكأس الفرنسي عثمان ديمبلي والذي عانى خلال الفترة الماضية من إصابة قوية أبعدته عن الملاعب لكنه نجح في 30 مباراة أن يسجل 13 هدفاً وينتظر منه الجماهير كثيراً.

كوتينيو

ومن الأسلحة الهجومية الفتاكة التي يتوفر عليها برشلونة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو والذي شارك في 35 مباراة هذا الموسم لكنه لم يسجل سوى 8 أهداف ووضح عليه أن لم يتأقلم بعد مع كتيبة إرنستو فالفيردي لكنه من الحلول القوية التي تهدد أي دفاع

أسلحة ريال مدريد الهجومية

كريم بنزيما

وفي المعسكر المدريدي لا صوت يعلو فوق صوت الفرنسي كريم بنزيما والذي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة تتمثل في تعويض البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي رحل في شهر يونيو الماضي صوب يوفنتوس الإيطالي لخوض تجربة إحتراف جديدة بالكالتشيو ونجح بنزيما في تسجيل 19 هدفاً خلال 39 مباراة خاضها مع المرينجي.

جاريث بيل

الجناح الويلزي الطائر والذي أثار جدل كبير خلال المباراة الماضية بعد أن سجل هدف فوز فريقه ولم يحتفل الأمر الذي أنذر بقرب رحيله والسبب في ذلك تراجع معدله التهديفي بعد أن سجل 12 هدفاً خلال 30 مباراة كاملة شارك بهم هذا الموسم ولم ينجح في إستغلال رحيل الدون.

ولا تعتبر باقي المفاتيح الهجومية فتاكة بالنسبة لسولاري حيث أحرز إيسكو 4 أهداف خلال 25 مباراة خاضها مع ريال مدريد الأمر الذي جعل المدير الفني يستبعده من المباريات كما سجل أسينسيو في 30 مباراة 5 أهداف فقط وتسبب جونيور في 3 أهداف خلال 24 مباراة ليبقى الرهان على الثنائي الفرنسي والويلزي.

فهل سيكون لميسي ورفاقه الكلمة العليا في كلاسيكو الكأس أم أن كريما بنزيما وأبناء ريال مدريد لهم رأي آخر ؟