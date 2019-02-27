انت الان تتابع كيف علق ميدو على اختيارات أجيري لمعسكر مارس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اختيارات أجيري لمعسكر مارس جاءت غير واضحة الملامح في بعض المراكز.. فلم يكن مفهوما لماذا أصر على بعض العناصر؟ وهل هذا لأهداف مستقبلية أو أنها رغبة منه في منح الفرصة لهم؟

٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

علق نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، على قائمة المنتخب الوطني، التي شملت 25 لاعبًا "دوليا ومحليا"، لخوض معسكر الفريق، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمبارتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية، المحدد لها يوم 26 مارس، حيث شهدت القائمة وجود عدد كبير من اللاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز، بعد اقتناع المدير الفنى بهم، في مبارياتهم خلال الفترة الأخيرة.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: "لن نتفق أبدا مع أي مدرب في اختياراته للمنتخب خاصة أن قاعدة الاختيار واسعة جدا ومتنوعة، ولكني معجب بفكرة استدعاء بعض من عناصر المنتخب الأوليمبي وإعطائهم فرصة الوجود مع المنتخب الأول، وسعيد بالتناغم الموجود بين جهاز المنتخب