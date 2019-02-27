6 علامات استفهام على قائمة المنتخب استعدادًا للنيجر

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اختيارات أجيري لمعسكر مارس جاءت غير واضحة الملامح في بعض المراكز، فلم يكن مفهوما لماذا أصر على بعض العناصر، وهل هذا لأهداف مستقبلية أم أنها رغبة في منح الفرصة لهم.

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

علامات استفهام عديدة تسبب فيها المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد إعلانه اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفراعنة لخوض معسكر الفريق، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية، ولقاء نيجيريا الودي الدولي، والمحدد لها يوم 26، حيث شهدت القائمة وجود عدد كبير من اللاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز، بعد اقتناع المدير الفنى بهم، في مبارياتهم خلال الفترة الأخيرة.

اختيارات أجيري لمعسكر مارس جاءت غير واضحة الملامح في بعض المراكز، فلم يكن مفهوما لماذا أصر على بعض العناصر، وهل هذا لأهداف مستقبلية، أم أنها رغبة منه في منح الفرصة لهم لكي لا يتعرض لانتقادات بسبب عدم ضم وجوه جديدة مثلما كان يحدث مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق. التحرير يكشف في التقرير

اختيارات أجيري لمعسكر مارس جاءت غير واضحة الملامح في بعض المراكز، فلم يكن مفهوما لماذا أصر على بعض العناصر، وهل هذا لأهداف مستقبلية، أم أنها رغبة منه في منح الفرصة لهم لكي لا يتعرض لانتقادات بسبب عدم ضم وجوه جديدة مثلما كان يحدث مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق. التحرير يكشف في التقرير التالي أبرز الاختيارات التي أثارت جدلا واسعا منذ أعلن أجيري القائمة: عمر جابر عمر جابر لم يقدم عمر جابر أوراق اعتماده مع بيراميدز حتى الآن منذ انتقاله هذا الموسم، حتى إنه كان خارج حسابات جميع المديرين الفنيين، الذين دربوا الفريق معظم الوقت، في ظل تألق رجب بكار اللافت، والذي كان متوقعًا انضمامه لهذا المعسكر، ويكفي ان عمر لا يشارك في مركزه، بل يلعب في مركز الظهير الأيسر. صلاح محسن صلاح محسن منذ عودته من الإصابة قبل أسابيع لم يظهر صلاح محسن في مباريات النادي الأهلي الأخيرة، رغم إصابة الثنائي مروان محسن ووليد أزارو، لكن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأحمر كان يفضل الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في مركز رأس الحربة، بينما شارك مروان محسن فور عودته من الإصابة، ما يشير إلى أن المهاجم الشاب ليس مقنعًا بالشكل الكافي للمدرب الأورجوياني. محمد أبو جبل محمد أبو جبل حارس سموحة لم يكن ضمن أفضل الحراس في الدوري المصري هذا الموسم، كما أن أرقامه ليست لافتة، حيث تلقت شباكه 27 هدفًا في 23 مباراة خاضها مع الفريق السكندري، ما يطرح سؤالًا عن سر ضم الحارس. عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن مجدي يعد لاعب الإسماعيلي من أبرز الاختيارات غير المتوقعة في معسكر المنتخب المقبل، ولم يكن الاختيار الأفضل في بطولة الدوري، وعلى رأسهم بعض العناصر التي انضمت للمنتخب في السنوات الأخيرة، وتحتاج لاستعادة الثقة مثل رمضان صبحي، ومحمود عبد المنعم كهربا، خاصة أنه أعلن من قبل أن شرط انضمام رمضان للمنتخب المشاركة بشكل دائم مع فريقه، ما دفع اللاعب للعودة إلى الأهلي من هدرسفيلد على سبيل الإعارة، كما أن الثنائي يقدم مستويات لا بأس بها مع الاهلي والزمالك محليا وإفريقيا. أحمد أبو الفتوح أحمد أبو الفتوح انتقل «فتوح» إلى سموحة في يناير الماضي قادمًا من سموحة، ولم يظهر مع فريق الموج الأزرق سوى في مباراة وحيدة حتى الآن أمام المقاولون العرب، وغاب عن بقية المباريات في الفترة الماضية. عمار حمدي عمار حمدي جناح الأهلي الشاب المعار في يناير أيضًا للاتحاد السكندري، هو واحد من أفضل المعارين الذين تألقوا في الأسابيع الاخيرة، وقاد زعيم الثغر، وبالتأكيد يستحق الفرصة، لكن في الوقت ذاته استحق لاعبون آخرون الحصول على نفس الفرصة مثل أحمد حمدي لاعب الأهلي المعار للجونة، ويوسف أوباما لاعب الزمالك الذي يقدم موسما جيدا مع فريقه. وجاءت قائمة المنتخب كالتالى: عمرو السولية (الأهلي)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، طارق حامد (الزمالك)، "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، علي غزال (فيرنس البرتغالي)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، علي جبر (بيراميدز). كما ضم أجيري، كريم حافظ (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، محمد هاني (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، صلاح محسن (الأهلي)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، محمود علاء (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، عمار حمدي (الاتحاد السكندري)، مصطفى محمد (طلائع الجيش)، عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).

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