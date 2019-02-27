تعرف “الأن” موعد مباراة ليفربول و واتفورد في الدوري الإنجليزي ومحاولة إستعادة الثقة...

تقام اليوم مباراة فريق ليفربول ضد فريق واتفورد، في إطار الجولة ال28 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويحاول من خلال لقاء اليوم فريق ليفربول تأمين موقفه، في الصدارة في ترتيب جدول الدوري الممتاز الإنجليزي، حيث ستذاع المباراة اليوم الأربعاء 27/2/2019 في تمام الساعة العاشرةً مساءاً بتوقيت القاهرة علي ملعب أنفيلد، ويقود الفريق النجم المصري محمد صلاح الذي يسعي لإحراز أهداف المباراة.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق مانشستر سيتي، بينما يحتل فريق واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة.

مباراة ليفربول و واتفورد

يتطلع فريق ليفربول اليوم تقديم عرض مميز وقوي للفوز، ليستعيد ثقة الجمهور حيث أصبحت حالة القلق تسيطر علي جمهور ليفربول، عما إذا كان يستطيع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولي منذ عام 1990، خاصاً بعد تعادله ثلاث مرات في آخر أربع مباريات.

النجم محمد صلاح

تتوجه الأنظار اليوم نحو النجم المصري محمد صلاح، الذي يسعي لتجديد تفوقه التهديفي أمام فريق واتفورد، خاصاً بعد أن سجل هدف وحيد في آخر 5 مباريات لفريق ليفربول، مع العلم أن النجم محمد صلاح قام بتسجيل 20 هدف في 36 مباراة حتي الأن، وصنع 8 أهداف في جميع مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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