انت الان تتابع مجدي عبد الغني: نشكر تركي آل الشيخ على حسه الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ ص
أكد مجدي عبد الغني، نجم النادي الاهلي السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تأجيل مباريات كأس مصر، هو أفضل قرار يتم اتخاذه، مشيرًا إلى أن الجميع بحاجة للهدوء، ومطالب باعتبار مصلحة مصر فوق كل شيء. وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة النهار، أن قيمة النادي الأهلي وجماهيره الكبيرة تستحق أن يًعمل لها حساب، ونفس الحال لنادي الزمالك، لكن يجب أن تسير الأمور بهدوء وعقلانية.
وأوضح، أنه كان يشعر بحالة الاحتقان الشديد بين الجماهير في الفترة الأخيرة، ولم يكن متفائل، كاشفًا أن هناك مبادرة ضد التعصب والفتن ستقام يوم 5 مارس المقبل، تحت رعاية وزير الرياضة، وستتم دعوة رؤساء جميع الأندية، لأن ما يحدث بين الجماهير مؤخرًا بمثابة جرس إنذار. وأشاد عضو الجبلاية، بتعليق المستشار تركي
وأوضح، أنه كان يشعر بحالة الاحتقان الشديد بين الجماهير في الفترة الأخيرة، ولم يكن متفائل، كاشفًا أن هناك مبادرة ضد التعصب والفتن ستقام يوم 5 مارس المقبل، تحت رعاية وزير الرياضة، وستتم دعوة رؤساء جميع الأندية، لأن ما يحدث بين الجماهير مؤخرًا بمثابة جرس إنذار.
وأشاد عضو الجبلاية، بتعليق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، بعد قرار التأجيل، حيث أكد أن أمن مصر خط أحمر، موجهًا الشكر له بسبب الحس الوطني الذي أظهره.
واختتم: «محدش يقدر يشكك في وطنية النادي الأهلي إطلاقًا على مدار التاريخ، ويأتي بعده الزمالك وجميع أندية مصر».
وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أعلن أمس الثلاثاء، عن تأجيل مباريات كأس مصر بالكامل لدواع أمنية، موضحًا أن اتحاد الكرة وصله خطابًا رسميًا من الأمن بتأجيل مباريات الكأس.
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