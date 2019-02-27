رياضة | التشكيل المتوقع لقمة توتنهام وتشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لقمة توتنهام وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري، نظيره فريق توتنهام هوتسبير مع مدربه بوتشيتينو، اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من البريمرليج.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويحل نادي تشيلسي في المركز السادس برصيد 50 نقطة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع : ازبليكوتا - ديفيد لويز - روديجير - ماركوس الونسو

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - باركلي – ويليان

خط الهجوم : هازارد - هيجواين.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى : لوريس

خط الدفاع : تريبير - ألدرفايلد - فيرتونخين – روز

خط الوسط : وينكس - ايريكسن - سيسوكو - لوكاس مورا

خط الهجوم : هاري كين - سون.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي تشيلسي ضد فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي توتنهام هوتسبير في مباراة تعد اختبارًا صعبًا ضد نظيره فريق تشيلسي، يوم الأربعاء 27-2-2019 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق اللندني.

ويسعى فريق تشيلسي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم، خاصة بعد هذا الموسم السيئ للغاية مع ساري.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد نادي توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.