رياضة | هجوم بالسلاح الأبيض على رئيس شبيبة القبائل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم بالسلاح الأبيض على رئيس شبيبة القبائل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري أن رئيسه شريف ملال تعرض لاعتداء من قبل أشخاص دخلوا مقر النادي بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شرقي الجزائر.

أوضح النادي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني فيس بوك، أن المعتدين عنفوا بقوة موظفي النادي والأشخاص الذين كانوا متواجدين بالمقر، كما أشار إلى أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لكن الموقع الاخباري الإلكتروني: " كل شيء عن الجزائر" نقل عن مصادر بالنادي قولها إن ملال تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض، وأنه جرى نقله لمستشفى مدينة تيزي وزو، الذي سيغادره باتجاه العاصمة الجزائر.

وأضاف أن الاعتداء وقع داخل مقر شبيبة القبائل من قبل مجموعة تضم 20 فرداً وذلك إلى خلاف حول وضعية أحد اللاعبين.