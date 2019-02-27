رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

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يحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم في مباراة الكلاسيك لإياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو في ملعب السانتياجو برنابيو وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الذهاب بين قطبي إسبانيا بهدف لمثله حيث سجل لوكاس فاسكيز هدف التقدم لصالح ريال مدريد هدف وأحرز مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة.

وسيتم نقل لقاء ريال مدريد مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، بالإضافة إلى حسن العيدروس وأحمد الطيب.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة برشلونة في الكلاسيكو

- حراسة المرمى: كيلور نافاس

- خط الدفاع: سيرخيو راموس، رافائيل فاران، دانييل كارفخال، سيرجيو ريجيلون

- خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس

- خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال مدريد في الكلاسيكو

- حراسة المرمى: تير شتيجن

- خط الدفاع: جيرارد بيكيه، كيلمو لونجليه، نيلسون سيميدو، جوردي ألبا

- خط الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش

- خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي، لويس سواريز

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

يحل نادي برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي ضيفًا ثقيلاً على منافسه ريال مدريد مساء الأربعاء والموافق 27/2/2019 ويأتي ذلك بمباراة إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي نادي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله حيث أحرز ريال مدريد هدف بقدم لوكاس فاسكيز بينما سجل مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة ليؤجل الحسم للإياب.

وتنقل مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، بجانب حسن العيدروس وأحمد الطيب.

وهناك قنوات أخرى مجانية ستنقل لقاء الكلاسيكو التالي:

- قناة Sport TV 1 HD

- قناة Eleven Sport 1 HD

- قناة Arena Sport 1 HD cro

- قناة BTV Action

- قناة Gol TV Spain

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك مذاعة بدون تقطيع عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو والقنوات الناقلة والمعلقين

يستضيف نادي ريال مدريد على ملعبه منافسه برشلونة مساء الأربعاء والموافق 27/2/2019 ويأتي ذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب ريال مدريد مباراته ضد برشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز بينما أحرز مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة.

ويدخل برشلونة متصدر الليجا اللقاء على أمل الذهاب إلى نهائي الكأس على أمل تحقيق الثلاثية هذا الموسم بينما ريال مدريد يريد تعويض جمهوره عن البداية السيئة له بدون رونالدو.

وستكون مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، بجانب حسن العيدروس وأحمد الطيب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع برشلونة مذاعة بدون تقطيع عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.

فتنة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. مودريتش يتواطأ ضد كروس

حسم نادي ريال مدريد الإسباني ملف الكرواتي لوكا مودريتش بتجديد تعاقده لمدة عام إضافي ينتهي موسم 2021 قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ريال مدريد جدد تعاقده مع مودريتش قبل حصوله على جائزة الكرة الذهبية، ولكنه اتفق معه على عدم إذاعة الخبر.

وعقدت ريال مدريد اتفاقًا مع مودريتش بعدم الإفصاح عن تجديد تعاقده، تجنبًا لإحداث ثورة مع رغبة الثنائي كريم بنزيما وتوني كروس في تجديد تعاقدهما وتعديل رواتبهما السنوية، وهو ما التزم به مودريتش ليصبح ضمن الثلاثة الأعلى أجرًا في ريال مدريد.

جيرارد بيكيه يسخر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو

سخر جيرارد بيكيه نجم فريق نادي برشلونة من ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر المدافع الدولي الإسباني صورة له خلال التدريبات وهو يضحك على حسابه الموثق عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام وكتب "عندما ترى ذلك، تشعر كأنك …" وذلك في إشارة إلى تصريحات لاعبي ريال مدريد والتي أبدوا فيها استعدادهم لخوض مباراتي الكلاسيكو المتتاليتين في الكأس والدوري الإسباني.

وكان جيرارد بيكيه البالغ من العمر 32 عاماً قد خسر من النادي الملكي عقب نهاية مباراة إشبيلية بسبب شكواه من حصول البرسا على يوم إضافي للراحة قبل كلاسيكو الكأس، فقال: "في المرة الأخرى، حصلوا على يوم إضافي للراحة وفزنا 5-1” في إشارة لكلاسيكو الدور الأول من الليجا".

برشلونة يعلن عن مفاجأة جديدة في الكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة خبرًا سعيدًا قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأعلن برشلونة استعادة آرثر ميلو لاعب خط وسط ونجم الفريق والذي يُعد أحد أهم لاعبي هذا المركز في تشكيلة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي منذ انطلاق الموسم الحالي 2018-19.

وضم مدرب برشلونة ميلو إلى القائمة التي ستسافر إلى العاصمة مدريد من أجل مواجهة الفريق الملكي، وذلك بعدما حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات.

وكان آرثر قد غاب عن مباريات برشلونة منذ إصابته في مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب كامب نو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.