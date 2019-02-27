الان تتابع السبيعي: لن اترشح مستقبلاً لرئاسة الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقت، لؤي السبيعي، أن مهمته الأولى هي أن يصل بالدوري السعودي للمحترفين الى بر الأمان لاسيما انه وصل الى مراحله الأخيرة حيث لم يتبق سوى 9 جولات فقط.
وسيتولى لؤي السبيعي، مهام الرئيس بدلاً من المستقيل قصي الفواز حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة، نافياً ترشحه لرئاسة اتحاد القدم الموسم المقبل.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إمكانية عودة الحكام السعوديين لإدارة المباريات ودراسة أسباب استبعادهم، كما أشار إلى أن العقوبات يجب أن تكون واضحة.
وطالب السبيعي جميع الأندية بالتكاتف من أجل القضاء على أي أزمة من الممكن أن تهدد استقرار الكرة السعودية، في الموسم الرياضي الحالي.
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