شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرير يتأهل للدور الثاني من بطولة دبي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخطى النجم السويسرى، روجر فيدرير، عقبة الألمانى فيليب كولشرايبر، ليتأهل إلى الدور الثانى من بطولة دبى، ليضرب موعدًا مع الإسبانى الأعسر فرناندو فيرداسكو، والذى يملك واحدة من أفضل الضربات الأمامية.

وعن تلك المواجهة قال فيدرر، حسبما نقل موقع رابطة محترفى للتنس: «لم أعد أخشى مواجهة أصحاب الضربات باليد اليسرى، كما كان الحال عليه عندما كنت شابًا يافعًا، وربما السبب وراء ذلك هو قدرتى على تطوير أسلوب لعبى، فكل لاعب يحاول اللعب على نقاط ضعف الآخر ويحاول إجبار خصمه على اللعب بصورة سيئة، والأمر لا يختلف مع فيرداسكو».

وأضاف: «لعبت مع الكثير من أصحاب التسديدات باليد اليسرى فى السابق، وكنت أجد صعوبة فى مواجهة إرسالهم الذى يوجه تجاه نقطة ضعفك، وبالنسبة لكونى ألعب الضربة الخلفية بيد واحدة، أرى أننى أملك سجلًا جيدًا أمام أصحاب اليد اليسرى».

وتابع: «بكل تأكيد رافائيل نادل هو أكثر من سبب لى المتاعب، لقدرته على الوصول إلى مستوى عال للغاية من التنافس».

ويملك فيدرر واحدة من كبرى المباريات التنافسية فى تاريخ اللعبة أمام أحد أشهر من لعب باليد اليسرى، وهو الإسبانى رافائيل نادال.

ويتفوق نادال على فيدرر فى المواجهات المباشرة (23- 15)، أما المواجهات المباشرة لفيدرر مع أصحاب اليد اليسرى، فتصب فى صالح النجم السويسرى بواقع 125 انتصارا و36 هزيمة، قبل مواجهة فيرداسكو، أى أن 64% من هزائم فيدرر أصحاب التسديدات باليد اليسرى أتت فقط أمام نادال.

وبالنسبة لأفضل اللاعبين فى التاريخ تحقيقًا للانتصارات أمام أصحاب التسديدات باليد اليسرى، فيحتل نادال المركز الأول بنسبة 86.5%، ويتواجد بيت سامبراس فى المركز الثانى بنسبة 84.1%، وفى المرتبة الثالثة هناك أندى روديك بنسبة 81.1%، مقابل 80.4% للألمانى بوريس بيكر. ويحتل ماتس فيلاندر المركز الخامس بنسبة انتصارات تصل إلى 79.4%، مقابل 79.3% لجيمى كونرز فى المركز السادس، ويحتل فيدرر المرتبة السابعة بنسبة 77.6.

وعن دعم الجماهير له، قال فيدرر: «لاحظت دعم الجماهير لى فى مباراتى الأولى، حيث وجدوا أننى تأخرت فى نتيجة المجموعة الثانية، لكنهم يدعمونى بقوة أيضًا حتى وأنا متقدم فى النتيجة، الأمر إيجابى للغاية، ولكنى أحظى بدعم كبير فى أى مكان أتوجه إليه، وربما وصلت إلى تلك المكانة من الدعم الكبير فى كل مكان بداية من عام 2012». وواصل: «بكل تأكيد أحد الأسباب الكبيرة التى تدفعنى لمواصلة اللعب، هى الاقتراب من الجماهير ومحاولة تسديد كرات جيدة وتقديم عرض رائع للجماهير، ربما فشلت فى تسديد تلك الكرات فى المباراة الأولى، ولكن لايزال أمامى فرصة ثانية يوم الأربعاء المقبل».