رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة قوية أمام وست هام يونايتد وذلك مساء الأربعاء والموافق 27/2/2019 في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدرنة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة وست هام بقيادة بيليجريني مع مانشستر سيتي مقامة على ملعب الأخير "الاتحاد" وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق محمد الكواليني.

ويريد مان سيتي بقيادة جوارديولا خطف الثلاث نقاط لإزاحة ليفربول من صدارة البريميرليج كما يسعى وست هام للتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل حاليًا وست هام المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة بينما مان سيتي يتواجد بالمركز الثاني برصيد 65 نقطة والفارق مع المتصدر ليفربول نقطة واحدة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.