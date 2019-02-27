الان تتابع بيليتش: جماهير الاتحاد أذهلتني وإقالتي خيبت ظني! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- محمد بن نافع :

أكد المدرب الكرواتي سلافن بيليتش الذي أقيل من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أن الحظ لم يحالف الفريق في بعض المباريات.

وقال: لا أريد القول أننا غير محظوظين رغم انه بالفعل لم يحالفنا الحظ في بعض المباريات لدينا سوء الطالع .. اللاعبين الأجانب كنا محتاجينهم بشكل فوري حتى وان توقفوا عن اللعب بسبب توقف دورياتهم التي قدموا منها.

وتابع المدرب الكرواتي حديثه لبرنامج في المرمى: لم أُصدم بقرار الاقالة .. ولكن خاب ظني .. عقدي كان لمدة ٣ سنوات وهذا ما قالته لي إدارة النادي حينها.

وأضاف: اللاعبين الأجانب يحتاجون الى الوقت ومتأكد ان الاتحاد لن يهبط فالاجانب الجدد في الاتحاد مميزين جداً .. ويحتاجون الى وقت قصير للتأقلم ومتأكد أنهم سيساهمون في عدم هبوط الفريق فأنا أتيت الى الاتحاد حتى أبقى لمدة 3 أعوام.

وأكد أن الدوري السعودي بات قويا وأصبح اللعب فيه طموح لبعض اللاعبين الأجانب ولم يخفي بيليتش اعجابه الكبير بجماهير نادي الاتحاد فقال : أجواء جماهير نادي الاتحاد مشابهه للأجواء الأوروبية .. وأنا فخور بتدريب الاتحاد وسأحمل ذكرى طيبة وكنت أتمنى ان استمر لفترة طويلة ولكن خاب ظني في وقت الأقاله لأن الوقت الصعب مضى .. وعندما بدأت في حصد ثمار العمل تمت الاقالة.