رياضة | موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح منافسه فريق واتفورد يوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً على ملعب "الانفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي يملك 65 نقطة حتى الآن في البريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - ستوريدج.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم والابتعاد عن جميع منافسيه، حيث يتقاسم اللاعب المصري الصدارة مع سيرجو اجويرو برصيد 17 هدف.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق ليفربول، ضد نادي واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.