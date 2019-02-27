إعلامي شهير يهاجم عائلة ديفيد بيكهام.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هاجم الإعلامي الأمريكي بيرس مورغان، عبر برنامجه “Good Morning Britain” الذي يقمه على شبكة “CNN”، النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، وزوجته مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام.
بيرس البالغ من العمر 53 عاماً، يبدو أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهدوئه طويلاً، حيث عاد لمهاجمة المشاهير مرة أخرى، وهذه المرة كانت عائلة بيكهام ضحيته الجديدة.
مقدم البرنامج أثناء حديثه مع مجلة “العطلة الأسبوعية” التي تصدرها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انتقد كلاً من ديفيد وفيكتوريا بيكهام، بسبب طريقتهما في ما اسماه “دفع أولادهما إلى الشهرة”.
وكشف عن أبرز الشخصيات التي يكرهها بعمق من المشاهير، ووضع على رأس تلك الشخصيات فيكتوريا وديفيد بيكهام، حيث قال: لم أقتنع يوماً بظاهرة عائلة بيكهام، وأظن أنَّهم يميلون إلى البهرجة والتكلف تماماً، ففي بعض الأحيان يقولون: دعوا أولادنا وشأنهم، وأحيانا يحاولون تحويلهم إلى جاستن بيبر جديد.. لم أرَ في حياتي آباء يبهرجون مظهر أبنائهم بهذا القدر.
يشار إلى أن ديفيد بيكهام وزوجته لديهما 4 أبناء هم: بروكلين (19 عاماً)، وروميو (16 عاماً)، وكروز (14 عاماً)، وهاربر (7 أعوام).
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