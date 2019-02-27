كريستيانو رونالدو يقتني سيارة جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، سيارة جديدة “رولز رويس”، مع لوحة أرقام مميزة.

صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، ذكرت أن اللاعب قرر الخروج من أحزانه بعد خسارة فريقه أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني 2- صفر في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بشراء سيارة جديدة مع صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز.

الصحيفة، أضافت أن رونالدو حرص على اصطحاب صديقته لاقتناء السيارة الجديدة، “رولز رويس كولينا” والتي بلغ ثمنها 400 ألف يورو مع لوحة أرقام مميزة للسيارة “007”.

اختيار اللاعب لرقم السيارة جاء نسبة إلى علامته التجارية المعروفة CR7 والمرتبطة بالقميص رقم 7 ، الذي دائما ما يرتديه مع الفرق التي ينتقل إليها.

وأشارت إلى أن الغرض من شراء السيارة، هو كنوع من العلاج المعنوي للنجم البرتغالي، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مما وضع يوفنتوس في موقف صعب في مباراة الإياب للصعود إلى ربع النهائي.