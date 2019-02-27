رياضة | طنطا يستضيف الرجاء غدا في مهمة صعبة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يستضيف الرجاء غدا في مهمة صعبة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الرجاء بقيادة طارق محجوب، ضيفًا علي نادي طنطا الذي يقوده أيمن المزين فنيا، غدا الخميس في مباراة لا تقبل القسمة علي اثنين، بالجولة 20 من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.

يخوض الفريقان المباراة في لقاء متكافئ، حيث تغلب طنطا بالجولة الماضية علي نظيره مركز شباب تلا بهدفين مقابل هدف، ومثله حقق فريق الرجاء الفوز علي فاركو بهدفين مقابل هدف بالجولة 19.

يحتل طنطا المركز الأول برصيد 35 نقطة، حيث خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 8، وخسر في مباراتين فقط، سجل 19 هدفا، وسكنت شباكه 10 أهداف.

بينما يأتي الرجاء في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعهما في 19 مواجهة، من فوز في 10 مبارايات، وتعادل في ثلاث لقاءات، وتلقي الهزيمة في 6، وسجل 27 هدف، وتلقي 17 هدفا.

يأتي عبدالرحمن الدح هدافا لطنطا برصيد 4 أهداف، بينما يعتبر محمود المغربي هدافا لفريق الرجاء ب7 أهداف، وكان قد حسم التعادل السلبي نتيجة الدور الأول.

وكان قد قرر أيمن المزين دخول قائمة فريقه في معسكر مغلق بفندق النادي بداية من الأمس، استعدادا للمواجهة المرتقبة والمقرر لها غدا علي ملعب نادي طنطا في الثانية والنصف عصرا.

ترتيب المجموعة الثالثة :-

1- طنطا 35 نقطة

2- المنصوره 35 نقطة

3- دمنهور 35 نقطة

4- الأوليمبي 34 نقطة

5- الرجاء 33 نقطة

6- بلديه المحلة 31 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 30 نقطة

8- غزل المحلة 28 نقطة

9- الحمام 22 نقطة

10- فاركو 22 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيره 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 8 نقاط