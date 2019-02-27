رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم الأربعاء 27 فبراير في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا فيما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والمعلقين:

كأس زايد

- النجم الساحلي × المريخ السوداني

اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD

كأس ملك إسبانيا

- ريال مدريد × برشلونة

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 1 بصوت الثلاثي؛ عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب

كأس إيطاليا

- فيورنتينا × أتلانتا

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة sport tv 3

الدوري الإنجليزي

- آرسنال × بورنموث

اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 HD بصوت المعلق سوار الذهب

- ليفربول × واتفورد

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق خالد الحدي

- كريستال بالاس × مانشستر يونايتد

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت محمد بركات

- مانشستر سيتي × وست هام يونايتد

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق محمد الكواليني

- تشيلسي × توتنهام

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت خليل الباشي