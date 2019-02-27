شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يخرج عن صمته وينصف صلاح بعد ابتعاده عن التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، أنه كان يحلم باللعب فى صفوف نادٍ كبير منذ أن كان طفلًا صغيرًا فى مصر.

وقال «صلاح»، خلال تصريحات نقلها موقع «ليفربول إيكو»: «حين كنت فى مصر كان لدى حلم أن ألعب فى ناد كبير، وحين بلغت عامى الـ16، لعبت للفريق الأول وكنت صغيرًا، وكان ذلك حلمًا بالنسبة لى ولعائلتى وقريتى التى ولدت فيها، هذه هى اللحظة التى قلت فيها إنها فرصة، ولا تعرف هل ستعود أم لا، لذا يجب أن أقاتل من أجلها وهو ما فعلته، بناء الثقة بالنفس يأتى من التدريب والشىء الذى تفعله أكثر من مائة مرة، لذلك حين تخوض المباراة يكون لديك الثقة». وأضاف: «من المهم بالنسبة لى مشاركة هذه الذكريات مع جميع الأطفال، وعليهم أن يعرفوا أن الأمر لن يكون سهلا، ولكن إذا قاتلوا من أجل هدفهم سيحققونه».

من ناحية أخرى، اعترف المدرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، بأن محمد صلاح بحاجة إلى مساعدة من زملائه فى الفريق.. عانى صلاح بشكل كبير فى مواجهة «أولد ترافورد» التى انتهت بلا أهداف، واضطر كلوب إلى استبداله فى الدقيقة 79 ليحل مكانة البلجيكى ديفوك أوريجى.

ولم يسجل صلاح فى 8 مباريات مع ليفربول ضد (مانشستر سيتى وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسى)، وله هدف وحيد ضد أرسنال من نقطة الجزاء، إلا أن صلاح لايزال يتشارك قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفا، بالتساوى مع هداف السيتى الأرجينتينى سيرجيو أجويرو.

واعترف «كلوب»، فى تصريحات نقلها موقع «توك سبورت»، بأن النجم المصرى- هداف الدورى الإنجليزى وأفضل لاعب فى أفريقيا للموسمين الماضيين- بحاجة إلى المزيد من المساعدة من زملائه فى الفريق لإحداث تغيير فى المباريات.

تأتى تصريحات كلوب فى وقت تعرض فيه مهاجم ليفربول السنغالى ساديو مانى لانتقادات تتهمه بالأنانية وعدم التمرير لزملائه وإضاعة فرص محققة للتسجيل، وحدث ذلك فى مواجهة اليونايتد وقبل ذلك أمام بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا.

وقال «كلوب»: «منذ شهرين، لعبنا ضد بورنموث وكان صلاح نجما فى السماء، الأمر يتعلق بطريقة استثماره ومركزه فى اللعب وكيف نغير مكانه، وكل هذه الأمور، فى مواجهة يونايتد قام ليندلوف وشو مدافعا يونايتد بإيقاف خطورته».

واعترف النجم المصرى بنفسه بأن الأمور فى هذا الموسم أصعب من الموسم الماضى، بحكم الرقابة التى يفرضها لاعبو الخصوم عليه بعد الأرقام المذهلة التى حققها الموسم الماضى.

فيما ألقى موقع قناة «سبورت1» الألمانية الضوء على تراجع أرقام صلاح أمام الكبار هذا الموسم، ولا سيما بعد فشله فى هز شباك بايرن ميونخ، فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

ولم يستطع «صلاح» هز شباك الحارس «مانويل نوير»، و«دى خيا» لينتهى اللقاءان بالتعادل السلبى دون أهداف، ونجح «صلاح» فى جذب الأنظار بأرقامه المذهلة مع الريدز الموسم الماضى، بعدما سجل 44 هدفا فى 52 مباراة. وتألق «صلاح» أمام كبار أوروبا والدورى الإنجليزى فى الموسم المنصرم، ما ساهم فى تأهل فريقه لنهائى دورى الأبطال، بعدما سجل 10 أهداف فى البطولة، وعلى عكس سيناريو العام الماضى، تراجعت أرقام صلاح أمام الكبار هذا الموسم، إذ لم ينجح فى هز شباك أى منافس فى المناسبات الكبرى، باستثناء نابولى الإيطالى فى دور المجموعات بدورى الأبطال.

ورغم تسجيله 17 هدفًا خلال 27 مباراة هذا الموسم مع ليفربول، إلا أن صلاح واصل الغياب عن هز الشباك فى المباريات المهمة، آخرها أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضى فى البريميرليج، فى مباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف، كما فشل صلاح فى صيد شباك باريس سان جيرمان الفرنسى أيضًا فى مرحلة المجموعات بدورى الأبطال.

وأحرز «مو» أهدافًا فى كل الفرق المهددة بالهبوط للدرجة الأدنى من الدورى الإنجليزى الممتاز، بينما غابت أهدافه عن كبار البريميرليج بلا استثناء، وينتظر صلاح مواجهات صعبة، سواء فى دورى الأبطال، أو البريميرليج أمام بايرن ميونخ الألمانى وتشيلسى وتوتنهام هوتسبير، وهى اللقاءات التى يسعى خلالها لفك عقدته قبل انتهاء الموسم بصورة مغايرة عن العام الماضى.

فى شأن مختلف، أكد دانى ميرفى، لاعب ليفربول السابق، أن صلاح لن يتخلى عن قميص الفريق ويرحل إلى أحد الأندية الكبيرة فى أوروبا، وقال «ميرفى»، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية، إن صلاح لا يميل إلى مغادرة ليفربول والدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال: «لقد تابعت التقارير التى تتحدث عن انتقاله إلى يوفنتوس، لكن هذا لن يحدث أبدا، الدورى الإنجليزى أقوى على مستوى المنافسة والإثارة من نظيره الإيطالى، كما أن ليفربول أكثر قدرة على حصد دورى أبطال أوروبا من يوفنتوس».

وواصل: «اسم صلاح سيرتبط دائمًا بأكبر الفرق فى أوروبا، لكنه سعيد فى ليفربول، والمشجعون يحبونه بعد أن قدم أفضل مستوى فى مسيرته برفقة الريدز». وأكمل: «صلاح لن يكرر سيناريو كوتينيو فى قلعة آنفيلد، لأن اللاعب البرازيلى كان يرغب دائمًا فى اللعب لبرشلونة، ولذلك ضغط من أجل إتمام الصفقة». وأتم: «أعتقد أن صلاح سيفوز بجائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، فرغم تغيير مركزه من اللعب كجناح إلى الدخول فى العمق، لكنه ما زال يزور الشباك ببراعة».