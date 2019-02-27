مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر فى الدورى الانجليزى

يحل واتفورد ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز يوم الأربعاء القادم 27 فبراير 2019، الموافق 22 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

سقط الريدز في فخ التعادل من جديد في ديربي قوي أمام مانشستر يونايتد دون أهداف، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل بقى زملاء محمد صلاح في المركز الأول مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في ست مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام كارديف، وفازوا في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز السادس، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر تسع مباريات.

سيفتقد ليفربول في المباراة ضد واتفورد 3 لاعبين اعتاد الفريق على غيابهم في الفترة الأخيرة بداعي الإصابة، هم المدافعين جو جوميز وديان لوفرين ومتوسط الميدان تشامبرلين، بالإضافة إلى روبيرتو فيرمينو الذي خرج مصابًا في مباراة مانشستر يونايتد.