مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر فى الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي

من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز ويعد محمد صلاح هو أول لاعب مصرى يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، لتصبح الجنسية المصرية هى الجنسية رقم 43 بشكل عام و رقم 10 أفريقيًّا التى تسجل “هاتريك” فى تاريخ البطولة.

محمد صلاح يحطم رقمه التهديفي مع روما

نجح محمد صلاح فى تحطيم رقمه التهديفي مع روما الإيطالي عندما سجل 34 هدفًا في 83 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الإيطالية بمختلف المسابقات، بعدما سجل 4 أهداف “سوبر هاتريك” وصنع هدفًا آخر في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “آنفيلد”، يوم 17 مارس الماضي

النجم المصري رفع رصيده من الأهداف مع ليفربول عقب تلك المباراة إلى 36 هدفًا فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

معادلة إنجاز فان بيرسي بالدوري الإنجليزي

ومن بين الإنجازات التي حققها محمد صلاح أيضًا عقب الرباعية التاريخية أمام واتفورد هو معادلة إنجاز الهولندى روبن فان بيرسى الذي كان آخر لاعب يتمكن من التسجيل فى 20 مباراة مختلفة بمسابقة الدورى الإنجليزى فى موسم واحد، مع نادى مانشستر يونايتد بموسم 2012 – 2013، وهو ما حققه محمد صلاح أمام واتفورد بالتسجيل فى المباراة رقم 20، كما بات نجم المنتخب الوطنى ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل 25 هدفًا أو أكثر فى موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد روبى فاولر ولويس سواريز.

محمد صلاح يصنع التاريخ فى الظهور الأول

وسجل “الفرعون المصرى” أول أهدافه فى مسابقة الدورى الإنجليزى مع ليفربول وذلك فى تعادل واتفورد مع ليفربول فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 أغسطس 2017 بملعب “فيكارج رود”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالنسخة الماضية من منافسات البطولة، وهى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3\3.