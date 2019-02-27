أموتو: سعيد بمشاركتي الأولى مع المصري أساسيًا

أوموتو لاعب المصري

كتبت: سارة جاب الله

أعرب النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بالمشاركة كأساسيًا للمرة الأولى مع الفريق خلال مباراة الفريق أمام نظيره إنبي والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال إن المدير الفني للفريق الكابتن إيهاب جلال طالبه بين

شوطي المباراة ببذل قصاري جهده لتعويض غياب زميله محمود وادي الذئاب تم استبداله قبيل نهاية الشوط الأول ، مؤكداً أن زملاءه اللاعبين ساندوه بقوة خلال الشوط الثاني والذي نجح الفريق خلاله في إحرازهدفين كان نصيبه -أموتو- منهما هدفا وحيدا .

ويأمل اللاعب النيجيري في الاستمرار في إحراز الأهداف لاسعاد الجماهير التي ساندته بقوة منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل نحو شهر.

وأصبح المصري البورسعيدي في المركز الرابع بترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعد تغلبة على ضيفه إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.