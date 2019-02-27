موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة

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يستضيف مساء اليوم مانشستر سيتي نظيرة وست هام يونايتد على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
يسعى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا إلى العودة لمطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يرغب وست هام في الفوز علي صاحب التيشرت السماوي الذيفاز مؤخرًا ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد
تنطلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.
و الساعة الثانية عشر بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد
تذاع مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بشكل حصري على قناة بي أن سبورت HD 5 المشفرة، بتعليق محمد الكواليني.
ويدخل مانشستر سيي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 65 بفارق نقطة عن المتصدر ليفربول، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز العاشر برصيد 36 نقطة.
جدير بالذكر إنتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف دون رد.
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