رياضة | 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي ضيفًا ثقيلاً على منافسه ريال مدريد مساء الأربعاء والموافق 27/2/2019 ويأتي ذلك بمباراة إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي نادي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله حيث أحرز ريال مدريد هدف بقدم لوكاس فاسكيز بينما سجل مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة ليؤجل الحسم للإياب.

وتنقل مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، بجانب حسن العيدروس وأحمد الطيب.

وهناك قنوات أخرى مجانية ستنقل لقاء الكلاسيكو التالي:

- قناة Sport TV 1 HD

- قناة Eleven Sport 1 HD

- قناة Arena Sport 1 HD cro

- قناة BTV Action

- قناة Gol TV Spain

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك مذاعة بدون تقطيع عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو والقنوات الناقلة والمعلقين

يستضيف نادي ريال مدريد على ملعبه منافسه برشلونة مساء الأربعاء والموافق 27/2/2019 ويأتي ذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب ريال مدريد مباراته ضد برشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز بينما أحرز مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة.

ويدخل برشلونة متصدر الليجا اللقاء على أمل الذهاب إلى نهائي الكأس على أمل تحقيق الثلاثية هذا الموسم بينما ريال مدريد يريد تعويض جمهوره عن البداية السيئة له بدون رونالدو.

وستكون مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، بجانب حسن العيدروس وأحمد الطيب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع برشلونة مذاعة بدون تقطيع عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.

فتنة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. مودريتش يتواطأ ضد كروس

حسم نادي ريال مدريد الإسباني ملف الكرواتي لوكا مودريتش بتجديد تعاقده لمدة عام إضافي ينتهي موسم 2021 قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ريال مدريد جدد تعاقده مع مودريتش قبل حصوله على جائزة الكرة الذهبية، ولكنه اتفق معه على عدم إذاعة الخبر.

وعقدت ريال مدريد اتفاقًا مع مودريتش بعدم الإفصاح عن تجديد تعاقده، تجنبًا لإحداث ثورة مع رغبة الثنائي كريم بنزيما وتوني كروس في تجديد تعاقدهما وتعديل رواتبهما السنوية، وهو ما التزم به مودريتش ليصبح ضمن الثلاثة الأعلى أجرًا في ريال مدريد.

جيرارد بيكيه يسخر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو

سخر جيرارد بيكيه نجم فريق نادي برشلونة من ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر المدافع الدولي الإسباني صورة له خلال التدريبات وهو يضحك على حسابه الموثق عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام وكتب "عندما ترى ذلك، تشعر كأنك …" وذلك في إشارة إلى تصريحات لاعبي ريال مدريد والتي أبدوا فيها استعدادهم لخوض مباراتي الكلاسيكو المتتاليتين في الكأس والدوري الإسباني.

وكان جيرارد بيكيه البالغ من العمر 32 عاماً قد خسر من النادي الملكي عقب نهاية مباراة إشبيلية بسبب شكواه من حصول البرسا على يوم إضافي للراحة قبل كلاسيكو الكأس، فقال: "في المرة الأخرى، حصلوا على يوم إضافي للراحة وفزنا 5-1” في إشارة لكلاسيكو الدور الأول من الليجا".