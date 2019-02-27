شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينفى رحيله عن يوفنتوس: «أنا سعيد هنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خطر الخروج المبكر من منافسات دورى أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام أتليتكو مدريد (2- 0)، فى ذهاب دور الـ16 من عمر المسابقة.

وعقب الهزيمة أمام الروخى بلانكوس، خرجت تقارير صحفية تشير إلى اقتراب رحيل البرتغالى عن البيانكونيرى وعودته لمانشستر يونايتد، رغم انضمامه للفريق فى الصيف الماضى فقط، مقابل 112 مليون يورو قادمًا من ريال مدريد.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» أن رونالدو أخبر بعض أصدقائه بسعادته بوجوده فى تورينو، عقب الفوز على بولونيا (1- 0)، الأحد الماضى، وأضافت الصحيفة أن الدون صرح لأصدقائه: «أنا سعيد هنا»، مشددًا على أنه يستمتع بوقته فى تورينو وبالعلاقة التى تربطه ببقية المجموعة فى يوفنتوس. يذكر أن رونالدو لا يقدم المستويات المعهودة عنه منذ أن كان فى ريال مدريد وحصوله على 4 ألقاب لدورى أبطال أوروبا منها 3 بطولات متتالية.