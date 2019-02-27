شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يتعادل أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة لاتسيو وضيفه إيه سي ميلان التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، 24 أبريل المقبل، على ملعب سان سيرو.