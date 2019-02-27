شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يتعادل أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة لاتسيو وضيفه إيه سي ميلان التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، 24 أبريل المقبل، على ملعب سان سيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يتعادل أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.